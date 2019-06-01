Гомес: Хотим заработать нашу шестую звезду за победу в Лиге чемпионов

Защитник «Ливерпуля»высказал мнение о финальном матче Лиги чемпионов с

Встреча начнется в 22:00 мск на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Уверен, что мы подходим к финалу в другом состоянии, если сравнивать с прошлогодним финалом. Конечно, это по-прежнему финал Лиги чемпионов, но ситуация другая.

Хотя к этой к игре надо подходить все с тем же настроем. Думаю, этот сезон в нашем исполнении говорит сам за себя. Прогресс команды невероятен.

Тренеры постоянно подчеркивают, что мы уже другая команда, что мы не те, кем были в прошлом сезоне. Это придает нам уверенности и мы рвемся победить, так как понимаем, что это значит для клуба.

Хотим заработать нашу шестую звезду за победу в турнире», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в сезоне 2017/18 «Ливерпуль» уступил в финале Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» (1:3). 0