Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию

Бывший форвардполучил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1.

Причина — прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье» (1:0), сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.

В том матче итальянец вышел на замену на 59-й минуте, а на 87-й минуте был удален. Арбитр выгнал Балотелли с поля за подкат сзади.

Стоит отметить, что контракт Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня 2019 года. Продолжит ли он карьеру во Франции, неизвестно, как и то, распространяется ли дисквалификация на другие чемпионаты.

В прошедшем сезоне он провел за «Ниццу» и «Марсель» в общей сложности в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним результативным пасом. 0