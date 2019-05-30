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    Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию

    Футбол Франции Марсель Монпелье
    Бывший форвард «Марселя» Марио Балотелли получил 4-матчевую дисквалификацию в Лиге 1.

    Марио Балотелли
    Марио Балотелли

    Причина — прямая красная карточка, которую он получил в игре против «Монпелье» (1:0), сообщает пресс-служба профессиональной футбольной лиги.

    В том матче итальянец вышел на замену на 59-й минуте, а на 87-й минуте был удален. Арбитр выгнал Балотелли с поля за подкат сзади.

    Стоит отметить, что контракт Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня 2019 года. Продолжит ли он карьеру во Франции, неизвестно, как и то, распространяется ли дисквалификация на другие чемпионаты.

    В прошедшем сезоне он провел за «Ниццу» и «Марсель» в общей сложности в чемпионате Франции 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним результативным пасом. 0

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