«Тоттенхэм» готов сделать самое дорогое приобретение

планирует подписать аргентинского полузащитника, сообщает ВВС.

По данным источника, лондонский клуб намерен предложить за футболиста 60 миллионов евро, но испанская команда настаивает на сумме в 100 миллионов евро.

Если трансфер Ло Чельсо состоится, то он станет не только первой покупкой «шпор» с января 2018 года, но и самой дорогой, поскольку ранее рекордсменом был Давинсон Санчес, за которого пришлось заплатить около 50 миллионов евро «Аяксу».

Ло Чельсо перешел в «Бетис» летом 2018 года из ПСЖ с правом выкупа. Испанский клуб использовал опцию выкупа и приобрел игрока за 22 миллиона евро.

В завершившемся сезоне он принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. 0