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    «Тоттенхэм» готов сделать самое дорогое приобретение

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    «Тоттенхэм» планирует подписать аргентинского полузащитника «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, сообщает ВВС.

    Джовани Ло Чельсо
    Джовани Ло Чельсо

    По данным источника, лондонский клуб намерен предложить за футболиста 60 миллионов евро, но испанская команда настаивает на сумме в 100 миллионов евро.

    Если трансфер Ло Чельсо состоится, то он станет не только первой покупкой «шпор» с января 2018 года, но и самой дорогой, поскольку ранее рекордсменом был Давинсон Санчес, за которого пришлось заплатить около 50 миллионов евро «Аяксу».

    Ло Чельсо перешел в «Бетис» летом 2018 года из ПСЖ с правом выкупа. Испанский клуб использовал опцию выкупа и приобрел игрока за 22 миллиона евро.

    В завершившемся сезоне он принял участие в 32 матчах испанского национального чемпионата, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. 0

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