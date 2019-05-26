Федотов: Победа над «Спартаком» была добыта в честной и красивой игре

Владимир Федотов
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«Победа заслуженная, нужно поблагодарить ребят за показанный симпатичный футбол. Только мастерство вратаря на позволило решить исход матча в первом тайме.
Во второй половине встречи было достаточно эпизодов, где можно было увеличить счет.
У "Спартака" сильные мастера — они могли наказать за расточительность. Победа была нами добыта в честной и красивой игре.
7-е место? Не надо лукавить, что мы ставили задачи. Мы хотели показать себя, обрести уверенность, адаптироваться в РПЛ. Думаю, это нам удалось.
Ребята прогрессировали — это главное достижение», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». 0