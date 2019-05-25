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    Кикнадзе: Лучше всего было бы отменить весь лимит на легионеров

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе считает, что лимит на легионеров в чемпионате России стоит полностью отменить.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    На недавнем заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) рассматривался вопрос об изменении действующей схемы лимита на легионеров в РПЛ, но позже было принято решение отложить этот вопрос для дополнительных консультаций.

    «Это нормальная рабочая история, но нам важно знать заранее, по каким правилам будем играть.

    Это важно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы выстроили свою трансферную политику одним образом, а уже после заключения договоров произошли изменения в правилах, и мы должны либо расторгать контракты, либо держать людей в штате, не имея возможности использовать их на поле.

    Я считаю, что лучше всего было бы отменить весь лимит», — сказал Кикнадзе агентству ТАСС.

    На данный момент в чемпионате России действует лимит «6+5», по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

    Схема «8+17», предлагаемая в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба. 0

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