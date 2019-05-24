Акинфеев: Матч с Хорватией по накалу и эмоциям превзошел матч с Испанией

Вратарь ЦСКАна встрече со студентами РГГУ ответил на вопрос о самом запоминающемся матче сборной России на чемпионате мира-2018.

«Многие в этом зале скажут, что особняком стоит матч 1/8 финала с Испанией (1:1, пенальти 4:3).

Но мне также очень понравилась четвертьфинальная игра с Хорватией (2:2, пенальти 3:4), пусть в ней мы проиграли в серии пенальти.

Но по накалу, борьбе, эмоциям, думаю, что она даже превзошла Испанию, хотя результат отрицательный. Эта игра запомнилась больше всего.

Страшно ли было бы вам начинать играть, боясь мяча? Мяча я не боюсь. И в детстве не боялся по одной простой причине — если бы было иначе, то вратарем не стал бы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0