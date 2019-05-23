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    Арбитр Николаев может завершить карьеру

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    Арбитр Алексей Николаев не смог сдать обязательные тесты для обслуживания матчей чемпионата России, сообщает РИА Новости.

    Алексей Николаев
    Алексей Николаев

    «Николаев 20 мая попытался сдать нормативы для обслуживания матчей чемпионата России, но в очередной раз не смог этого сделать.

    С высокой долей вероятности он закончит карьеру арбитра», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Николаев начал карьеру арбитра в 1987 году. В 2014-м он был признан лучшим судьей России, позднее стал заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

    Судья не обслуживал матчи с сентября 2018 года. 1 августа Николаеву исполнится 48 лет. 0

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