Арбитр Николаев может завершить карьеру

Арбитрне смог сдать обязательные тесты для обслуживания матчей чемпионата России, сообщает РИА Новости.

«Николаев 20 мая попытался сдать нормативы для обслуживания матчей чемпионата России, но в очередной раз не смог этого сделать.

С высокой долей вероятности он закончит карьеру арбитра», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Николаев начал карьеру арбитра в 1987 году. В 2014-м он был признан лучшим судьей России, позднее стал заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Судья не обслуживал матчи с сентября 2018 года. 1 августа Николаеву исполнится 48 лет. 0