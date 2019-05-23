«Ювентус» согласовал 4-летний контракт с Гвардиолой

Главный тренервозглавит, сообщает журналист Radio Sportivaв Twitter.

Как отмечает источник, Гвардиола подпишет с «Ювентусом» 4-летний контракт, а официально об этом объявят 14 июня. Финансовые условия сделки не сообщаются, как и размер компенсации, которую должен получить «Манчестер Сити», ведь действующий контракт испанца с чемпионами Англии рассчитан еще на два года.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года и привел команду к двум победам в АПЛ, завоевал два Кубка английской лиги и один раз — Кубок Англии.

Ранее «Ювентус» объявил об уходе с тренерского поста Массимилиано Аллегри, который проработал в клубе последние пять лет. 0