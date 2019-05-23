вернут УЕФА более 6000 тысяч билетов на финальный матч Лиги Европы, сообщает Times.

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал ЛЕ globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По данным источника, лондонские клубы не смогли реализовать более половины из выделенной квоты билетов на финальную встречу: «Арсенал» продал около 3500 билетов, «Челси» — 2000.

Болельщики команд вынуждены отказываться от поездки на финал из-за высокой стоимости и ограниченного количества авиарейсов в столицу Азербайджан, а также огромного расстояния.

В случае, если клубы не смогут реализовать выделенные им билеты, то они поступят в продажу для местных болельщиков. На данный момент было реализовано около 23 тысяч билетов.

Финальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси» пройдет в Баку 29 мая и начнется в 22:00 по мск. 0