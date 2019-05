«Интер» представил домашнюю форму на следующий сезон

Миланскийна своем официальном сайте опубликовал дизайн нового домашнего комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в классических для клуба синем и черном цветах. На груди футболок, а именно на месте размещения рекламы титульного спонсора, появится вставка из диагональных полос черного и синего цветов, в то время как большая часть майки будет содержать привычный узор из вертикальных полос. V-образный воротник будет окантован белым, как и манжеты на рукавах.

Техническим спонсором «нерадзурри» является американская фирма Nike.

