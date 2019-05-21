Черевченко: Говорили, что со мной «Арсенал» будет играть в «автобус»

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал поражение отв 29-м туре чемпионата России (0:3).

«Это футбол, все бывает. У "Краснодара" лучше исполнители, они свои моменты использовали.

Если победили 3:0, значит заслуженно победили. Кто не смотрел игру, может подумать, что победа у "Краснодара" получилась легкой. Но это была напряженная игра.

На вторую часть сезона была задача попасть в десятку, но постепенно мы понимали, что можем оказаться повыше.

Все говорили, что с моим приходом "Арсенал" будет играть в "автобус". Но мы разочаровали этих людей», — сказал Черевченко в эфире передачи «Футбол России».

Туляки обеспечили себе шестое место по итогам сезона РПЛ и попадут в Лигу Европы, если в финале Кубка России «Локомотив» обыграет «Урал». 0