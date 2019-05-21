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    Черевченко: Говорили, что со мной «Арсенал» будет играть в «автобус»

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    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение от «Краснодара» в 29-м туре чемпионата России (0:3).

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Это футбол, все бывает. У "Краснодара" лучше исполнители, они свои моменты использовали.

    Если победили 3:0, значит заслуженно победили. Кто не смотрел игру, может подумать, что победа у "Краснодара" получилась легкой. Но это была напряженная игра.

    На вторую часть сезона была задача попасть в десятку, но постепенно мы понимали, что можем оказаться повыше.

    Все говорили, что с моим приходом "Арсенал" будет играть в "автобус". Но мы разочаровали этих людей», — сказал Черевченко в эфире передачи «Футбол России».

    Туляки обеспечили себе шестое место по итогам сезона РПЛ и попадут в Лигу Европы, если в финале Кубка России «Локомотив» обыграет «Урал». 0

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