Мусаев: Галицкий хотел Лигу чемпионов больше нас всех вместе взятых

Старший тренер «Краснодара»рассказал о взаимоотношениях с президентом командыи подвел итоги нынешнего сезона.

«В работе с Сергеем Николаевичем нужно быть последовательным и объяснять каждое свое решение. Это касается даже выбора упражнений на тренировке. Аргумент в духе "так делают все" не подойдет.

Конечно, я где-то ошибаюсь, но все мои решения были обоснованы. В сложные моменты Сергей Николаевич всегда поддерживает, никогда не давит на команду. Он хотел эту Лигу чемпионов больше нас всех вместе взятых.

Летний сбор был тяжелым из-за чемпионата мира. Лидеры приехали поздно, мы начали тяжело. На старте было три выезда.

После победы над "Локомотивом" в конце лета у нас началась полоса удач: было много побед, мы смогли выйти из сложной группы в Лиге Европы и ушли с одним очком отставания от "Зенита".

Потом мы провели одни из лучших сборов. Никто не травмировался, все было правильно, все максимально получали удовольствие от процесса.

В итоге мы сыграли два фантастических матча с "Байером", которыми мы можем гордиться. Потом пошли моменты с травмами, дисквалификациями, удалениями. Они нас чуть-чуть подкосили.

Сейчас чувства от сезона двоякие: с одной стороны, третье место и Лига чемпионов — это хорошо, но с другой стороны, наша игра позволяла нам бороться за чемпионство», — рассказал Мусаев в эфире программы «8-16».

Напомним, что «Краснодар» финиширует в тройке по итогам сезона РПЛ и в следующем сезоне впервые в истории клуба выступит в Лиге чемпионов. 0