«Балтике» отказали в выдаче лицензии на сезон-2019/20

Генеральный директорзаявил, что клуб не получил лицензию на участие в следующем сезоне ФНЛ.

«Нам и еще девяти клубам ФНЛ было отказано в получении лицензии на сезон-2019/20. Это было связано с имеющимися долгами перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющимися задолженностями у клуба по уплате членских взносов в лигу за первое полугодие 2019 года.

В конце мая состоится ещё одно заседание комиссии по лицензированию, где мы обсудим с коллегами из РФС возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования, в связи с тем что клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками, были заключены соглашения с графиками платежей, включая июнь 2019-го», — цитирует Качукаева пресс-служба калининградцев.

В текущем сезоне «Балтика» после 37 туров с 41 очком идет на пятнадцатой позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета только по дополнительным показателям. 0