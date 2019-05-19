Зидан пообещал бороться за трофеи в следующем сезоне

Главный тренер «Реала»поделился своими мыслями после поражения от «Бетиса» (0:2) в заключительном туре Примеры.

«Дело не в том, что мы не хотели выиграть, а в том, что мы не смогли выиграть. Сложно принять результаты этого сезона, но мы должны сделать это. Такова реальность.

Теперь мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших болельщиков. Мы собираемся очень хорошо подготовиться в межсезонье. Не буду обещать, что мы выиграем все трофеи, но мы точно будем бороться.

Это не первый плохой год в истории этого клуба. И после плохого приходит хорошее. У нас нет оправданий. После многих матчей нам пришлось извиняться, поскольку несем ответственность.

Посмотрим, останется ли Бейл. Я не знаю, что произойдет, правда. В последнее время я рассчитывал на других игроков, и это объяснимо с моей стороны. Если бы я выбрал другой состав на сегодняшнюю игру, то меня спрашивали бы то же самое. Я должен смотреть за состоянием игроков каждый день и принимать решения», — приводит слова Зидана Marca. 0