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    «Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»

    «Реал» — «Бетис»: счет матча 0:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Реал Мадрид Бетис Календарь Примеры
    Мадридский «Реал» в домашнем матче 38-го тура испанской Примеры потерпел поражение от «Бетиса» — 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт на 61-й минуте, когда гол забил Лоренсо Морон с передачи Андреаса Гуардадо.

    На 75-й минуте преимущество «зелено-белых» увеличил Хесе Родригес с голевой передачи Эктора Фирпо.

    Примера. 38-й тур
    «Реал» — «Бетис» — 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 — 61 Морон, 0:2 — 75 Хесе«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 69), Льоренте, Браим Диас (Асенсио, 60), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Васкес, 76)«Бетис»: Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Фирпо, Герреро, Каптум (Хесе, 68), Вильям Карвалью (Сидней, 90), Гуардадо, Ло Чельсо, Морон (Тельо, 74)Предупреждения: Каптум (30), Льоренте (37), Вальверде (49), Карвахаль (58), Иско (85)

    «Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. «Реал» с 68 баллами стал третьим. 0

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