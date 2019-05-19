«Реал» — «Бетис»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был открыт на 61-й минуте, когда гол забил Лоренсо Морон с передачи Андреаса Гуардадо.
На 75-й минуте преимущество «зелено-белых» увеличил Хесе Родригес с голевой передачи Эктора Фирпо.
Примера. 38-й тур
«Реал» — «Бетис» — 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 — 61 Морон, 0:2 — 75 Хесе«Реал»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Карвахаль, Вальверде (Иско, 69), Льоренте, Браим Диас (Асенсио, 60), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Васкес, 76)«Бетис»: Лопес, Бартра, Манди, Феддаль, Фирпо, Герреро, Каптум (Хесе, 68), Вильям Карвалью (Сидней, 90), Гуардадо, Ло Чельсо, Морон (Тельо, 74)Предупреждения: Каптум (30), Льоренте (37), Вальверде (49), Карвахаль (58), Иско (85)
«Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Примеры. «Реал» с 68 баллами стал третьим. 0