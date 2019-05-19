ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаТребл — признак господства «Манчестер Сити». Этот клуб уже не остановить
  • 18:24
    • «Краснодар» разгромил «Арсенал» и вышел в Лигу чемпионов
  • 18:11
    • Аленичев: Думаю, это мой последний матч в «Енисее»
  • 16:28
    • Президент «Урала» раскритиковал судей после матча с «Локомотивом»
  • 15:54
    • «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» и избежало стыковых матчей
  • 15:39
    • Компани станет играющим тренером «Андерлехта»
    Все новости спорта

    «Краснодар» разгромил «Арсенал» и вышел в Лигу чемпионов

    «Арсенал» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

    РПЛ Футбол России Арсенал Тула Краснодар Календарь РПЛ
    «Краснодар» в выездном матче 29-го тура российской Премьер-лиги в Туле разгромил «Арсенал» — 3:0.

    «Быки» вышли вперед на 55-й минуте, когда Виктор Классон вышел на хорошую позицию, сделал ложный замах и отдал передачу на Сергея Петрова, который расстрелял дальний угол ворот.

    На 68-й минуте Маурисио Перейра удвоил преимущество «горожан», великолепно пробив со штрафного.

    Победную точку на 82-й минуте поставил Ари, реализовав выход на свидание с вратарем соперника.

    РПЛ. 29-й тур
    «Арсенал» — «Краснодар» — 0:3 (0:0)
    Голы: 0:1 — 55 Петров, 0:2 — 68 Перейра, 0:3 — 82 Ари«Арсенал»: Левашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, АриПредупреждения: Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76)

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает треть место (53 очка). В следующем сезоне «горожане» впервые сыграют в Лиге чемпионов. «Арсенал» идет шестым (45 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство
  • 13/05/2019 в 00:54
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Зенит»
  • 1.58
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Зенит» безвыигрышную серию «Ростова»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Сколько голов забьют «Милан» и «Фрозиноне»?
  • «Милан» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Швейцария заставит поработать оборону России
  • Швейцария — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хуанфран Футбол Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Валенсия» — в Лиге чемпионов, «Жирона» вылетела в СегундуРезультаты матчей 38-го тура чемпионата Испании 15:220
  • 13:09
    • Роналду — самый ценный игрок сезона в Серии А
  • 11:38
    • «Манчестер Сити» объвил об уходе Компани
  • 10:05
    • «Барселона» подтвердила переговоры по трансферу Гризманна
    Футболисты ЦСКА Футбол ЦСКА вымучил ценную победу над «Ахматом»СМИ — о минимальной победе ЦСКА над «Ахматом» 11:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Милан» подняться в топ-4?
  • 3.87
    •
  • 18:23
    • Шикунов: Кредит доверия к Божовичу остается
  • 18:07
    • «Сочи» и «Шинник» победителя не определили
  • 17:55
    • «Эмполи» покинул зону вылета, разгромив «Торино»
    Филиппе Коутиньо Футбол Пять вариантов для «Ливерпуля». Кого «красные» могли бы подписать летом?Чтобы бороться с «Ман Сити», «Ливерпулю» нужно усиливаться Вчера в 23:180
  • 08:04
    • «Голден Стэйт» находится в шаге от финала НБА
  • 17:34
    • Парфенов назвал удаление Страндберга «полнейшим бредом»
  • 16:19
    • Плишкова выиграла турнир в Риме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие