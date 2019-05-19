«Арсенал» — «Краснодар»: счет матча 0:3, обзор голов

в выездном матче 29-го тура российской Премьер-лиги в Туле разгромил— 3:0.

«Быки» вышли вперед на 55-й минуте, когда Виктор Классон вышел на хорошую позицию, сделал ложный замах и отдал передачу на Сергея Петрова, который расстрелял дальний угол ворот.

На 68-й минуте Маурисио Перейра удвоил преимущество «горожан», великолепно пробив со штрафного.

Победную точку на 82-й минуте поставил Ари, реализовав выход на свидание с вратарем соперника.

РПЛ. 29-й тур «Арсенал» — «Краснодар» — 0:3 (0:0) Голы: 0:1 — 55 Петров, 0:2 — 68 Перейра, 0:3 — 82 Ари«Арсенал»: Левашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, АриПредупреждения: Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76)

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает треть место (53 очка). В следующем сезоне «горожане» впервые сыграют в Лиге чемпионов. «Арсенал» идет шестым (45 очков). 0