«Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча — 0:2, обзор голов

Гости одержали победу со счетом 2:0, по разу отличившись в каждом из таймов. Мячи забивали Карлос Солер и Родриго.
Таким образом, «Валенсия» набрала 61 очко, обошла «Хетафе» и заняла в чемпионате Испании итоговое четвертое место, которое позволит команде в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.
«Вальядолид», у которого 41 очко, финишировал в чемпионате шестнадцатым.
Примера, 38-й тур
«Вальядолид» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 36 Солер, 0:2 — 52 Родриго«Вальядолид»: Йоэль, Лопес, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин Фернандес, Кеко (Унал, 74), Алькарас (Мичел, 68), Тони, Фернандес (Калеро, 84), Верде, Чоп«Валенсия»: Доменек, Габриэл, Гайя, Диакаби, Солер, Васс, Парехо, Гедеш, Коклен (Кондогбиа, 59), Санти Мина (Ферран Торрес, 68), Родриго (Гамейро, 64)Предупреждения: Гайя (11), Диакаби (21), Фернандес (26), Гедеш (41)