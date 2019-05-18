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    «Валенсия» обыграла «Вальядолид» и вышла в Лигу чемпионов

    «Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча — 0:2, обзор голов

    Примера Футбол Испании Валенсия Вальядолид Календарь Примеры
    В заключительном 38-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Вальядолид».

    Родриго
    Родриго

    Гости одержали победу со счетом 2:0, по разу отличившись в каждом из таймов. Мячи забивали Карлос Солер и Родриго.

    Таким образом, «Валенсия» набрала 61 очко, обошла «Хетафе» и заняла в чемпионате Испании итоговое четвертое место, которое позволит команде в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

    «Вальядолид», у которого 41 очко, финишировал в чемпионате шестнадцатым.

    Примера, 38-й тур
    «Вальядолид» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 36 Солер, 0:2 — 52 Родриго«Вальядолид»: Йоэль, Лопес, Антоньито, Кико Оливас, Хоакин Фернандес, Кеко (Унал, 74), Алькарас (Мичел, 68), Тони, Фернандес (Калеро, 84), Верде, Чоп«Валенсия»: Доменек, Габриэл, Гайя, Диакаби, Солер, Васс, Парехо, Гедеш, Коклен (Кондогбиа, 59), Санти Мина (Ферран Торрес, 68), Родриго (Гамейро, 64)Предупреждения: Гайя (11), Диакаби (21), Фернандес (26), Гедеш (41)
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