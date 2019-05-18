«Вальядолид» — «Валенсия»: счет матча — 0:2, обзор голов

В заключительном 38-м туре чемпионата Испаниина выезде обыграла

Гости одержали победу со счетом 2:0, по разу отличившись в каждом из таймов. Мячи забивали Карлос Солер и Родриго.

Таким образом, «Валенсия» набрала 61 очко, обошла «Хетафе» и заняла в чемпионате Испании итоговое четвертое место, которое позволит команде в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

«Вальядолид», у которого 41 очко, финишировал в чемпионате шестнадцатым.