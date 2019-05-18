«Севилья» — «Атлетик»: счет матча — 2:0, обзор голов

обыгралав матче 38-го тура чемпионата Испании.

Победу со счетом 2:0 хозяевам поля принесли Виссам Бен-Йеддер и Мунир Эль-Хаддади. Свои голы «Севилья» забивала под конец каждого из таймов.

«Севилья» после этой победы набрала 59 очков и завершила чемпионат Испании на шестой строчке. «Атлетик» (53 очка) стал восьмым.