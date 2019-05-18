«Севилья» — «Атлетик»: счет матча — 2:0, обзор голов

Виссам Бен-Йеддер
twitter.com/sevillafc
Победу со счетом 2:0 хозяевам поля принесли Виссам Бен-Йеддер и Мунир Эль-Хаддади. Свои голы «Севилья» забивала под конец каждого из таймов.
«Севилья» после этой победы набрала 59 очков и завершила чемпионат Испании на шестой строчке. «Атлетик» (53 очка) стал восьмым.
Примера, 38-й тур
«Севилья» — «Атлетик» — 2:0 (1:0)
Голы: Бен Йеддер, 44 (1:0). Эль-Хаддади, 90+2 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Васкес (Хиль, 69), Амаду, Рог (Гнаньон, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Алейш Видаль (Нолито, 81), Эль-Хаддади«Атлетик»: Эррерин, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия (Сан-Хосе, 76), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 76)Предупреждения: Дани Гарсия, 19. Рауль Гарсия, 29. Рог, 36. Гнаньон, 60. Меркадо, 65