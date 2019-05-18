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    «Севилья» на своем поле одолела «Атлетик»

    «Севилья» — «Атлетик»: счет матча — 2:0, обзор голов

    Примера Футбол Испании Севилья Атлетик Календарь Примеры
    «Севилья» обыграла «Атлетик» в матче 38-го тура чемпионата Испании.

    Виссам Бен-Йеддер
    Виссам Бен-Йеддер

    Победу со счетом 2:0 хозяевам поля принесли Виссам Бен-Йеддер и Мунир Эль-Хаддади. Свои голы «Севилья» забивала под конец каждого из таймов.

    «Севилья» после этой победы набрала 59 очков и завершила чемпионат Испании на шестой строчке. «Атлетик» (53 очка) стал восьмым.

    Примера, 38-й тур
    «Севилья» — «Атлетик» — 2:0 (1:0)
    Голы: Бен Йеддер, 44 (1:0). Эль-Хаддади, 90+2 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Васкес (Хиль, 69), Амаду, Рог (Гнаньон, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Алейш Видаль (Нолито, 81), Эль-Хаддади«Атлетик»: Эррерин, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия (Сан-Хосе, 76), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 76)Предупреждения: Дани Гарсия, 19. Рауль Гарсия, 29. Рог, 36. Гнаньон, 60. Меркадо, 65
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