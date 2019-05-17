ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюАПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах
  • 09:54
    • Игнашевич ушел с поста тренера молодежного состава ЦСКА
  • 00:01
    • Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из соображений безопасности
  • 23:48
    • Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией
  • 23:32
    • Сборная Финляндии одержала победу в матче ЧМ-2019 с Данией
  • 23:22
    • Италия сыграет с Голландией в финале юношеского Евро-2019
    Все новости спорта

    «Томь» прошла лицензирование РФС

    РФС ФНЛ Футбол России РПЛ Томь Календарь ФНЛ
    Томская «Томь» успешно прошла лицензирование в РФС на следующий сезон, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

    «Томь» прошла лицензирование в РФС
    «Томь» прошла лицензирование в РФС

    В настоящий момент она занимает третье место в турнирной таблице первенства, которое дает право на участие в стыковых матчах за право выхода в высший дивизион.

    В двух заключительных турах ФНЛ «Томь» сыграет со «Спартаком-2» (дома, 19 мая) и «Факелом» (на выезде, 25 мая). Для того, чтобы обеспечить себе участие в стыковых поединках за право выхода в РПЛ, «Томи» необходимо набрать хотя бы два очка.

    В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17. Тогда томичи заняли последнее, 16-е место, набрав лишь 14 очков. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • АПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах
  • Вчера в 20:59
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Спартак»
  • 1.80
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция постарается зацепиться за очки в матче со Словакией
  • Франция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Сент-Луис» сравняет счет в серии с «Сан-Хосе»
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Россия не забросит много шайб Латвии
  • Латвия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы«Ювентус», «Бавария» и другие уже похвастались формой на следующий сезон Вчера в 23:450
  • 08:48
    • Ассоциация европейских лиг выступила против реформы Лиги чемпионов
  • 10:08
    • «Томь» прошла лицензирование РФС
  • 08:32
    • «Генк» выиграл чемпионат Бельгии
    Антуан Гризманн Футбол Выбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманкиПереход форварда «Атлетико» в каталонский клуб вполне вероятен Вчера в 12:140
  • Экспресс дня

  • Одержит ли Словакия вторую победу на домашнем ЧМ?
  • 3.09
    •
  • 08:18
    • «Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Портленд»
  • 00:56
    • Ватутин: У «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги
  • 00:36
    • Куртинайтис: Не вижу причин, по которым ЦСКА не должен выйти в финал Евролиги
    Юрий Семин Футбол Семин в третий раз за сезон обыграл КарпинаРеакция спортивных СМИ на выход «Локомотива» в финал Кубка России Вчера в 01:530
  • 21:36
    • Телегин продолжит карьеру в НХЛ
  • 21:15
    • Гасперини может возглавить «Рому»
  • 19:49
    • Сборная Швеции забросила девять шайб Австрии на ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие