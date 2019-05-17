«Томь» прошла лицензирование РФС

Томскаяуспешно прошла лицензирование в РФС на следующий сезон, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В настоящий момент она занимает третье место в турнирной таблице первенства, которое дает право на участие в стыковых матчах за право выхода в высший дивизион.

В двух заключительных турах ФНЛ «Томь» сыграет со «Спартаком-2» (дома, 19 мая) и «Факелом» (на выезде, 25 мая). Для того, чтобы обеспечить себе участие в стыковых поединках за право выхода в РПЛ, «Томи» необходимо набрать хотя бы два очка.

В последний раз «Томь» выступала в Премьер-лиге в сезоне-2016/17. Тогда томичи заняли последнее, 16-е место, набрав лишь 14 очков. 0