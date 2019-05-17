Черевченко прокомментировал информацию о переходе в «Црвену Звезду»

Главный тренер тульского «Арсенала»опроверг информацию о том, что он может возглавить сербскую «Црвену Звезду».

Ранее сербские СМИ распространили информацию, что кандидатуру Черевченко клубу из Белграда предложил его агент.

«Не знаю, кто там предлагал мои услуги "Црвене Звезде". Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт», — приводит слова Черевченко «Чемпионат».

44-летний Черевченко возглавил тульский клуб 13 ноября 2018 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова, который ушел в «Спартак».

После 28 туров «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. 0