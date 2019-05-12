«Марсель» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 0:3.
«Ткачи» вышли вперед на 24-й минуте, когда отличился Максвелл Корне.
На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку получил Дуйе Чалета-Цар.
Гости воспользовались численным преимуществом на 84-й минуте — Мусса Дембеле удвоил их преимущество. Еще через пару минут победную точку поставил Корне, оформив дубль.
В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает третье место (66 очков), а «Марсель» — шестое (55 очков). 0