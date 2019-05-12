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    «Лион» разобрался с «Марселем» на «Велодроме»

    «Марсель» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Марсель Лион Календарь Лиги 1
    «Лион» нанес поражение «Марселю» в выездном матче 36-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Велодром», завершилась со счетом 0:3.

    «Ткачи» вышли вперед на 24-й минуте, когда отличился Максвелл Корне.

    На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку получил Дуйе Чалета-Цар.

    Гости воспользовались численным преимуществом на 84-й минуте — Мусса Дембеле удвоил их преимущество. Еще через пару минут победную точку поставил Корне, оформив дубль.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» занимает третье место (66 очков), а «Марсель» — шестое (55 очков). 0

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