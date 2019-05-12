«Удинезе» и «Эмполи» одержали выездные победы в Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А прошли два поединка.

«Фрозиноне» на своей арене уступил «Удинезе» со счетом 1:3. В составе гостей дубль оформил Стефано Окака Чука. Еще один гол на счету Самира.

«Сампдория» также на своей территории проиграла «Эмполи» — 1:2. На 56-й минуте Диего Фариас открыл счет, а на 75-й минуте Джованни Ди Лоренцо удвоил преимущество своей команды. На 92-й минуте Фабио Квальярелла сократил отставание.

«Эмполи» набрал 35 очков, остался на 18-м месте в зоне вылета, но сохраняет шансы на спасение.

«Удинезе» с 37 баллами поднялся на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, сохраняя шансы на спасение. «Фрозиноне» покидает Серию А. 0