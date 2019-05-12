«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона-2018/19
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На 27-й минуте счет в матче открыли хозяева благодаря усилием Гленна Мюррея, но уже в следующей атаке «горожане» счет сравняли. Отличился Серхио Агуэро.
На 38-й минуте встречи гостей вывел вперед Эмерик Ляпорт. В середине второго тайма третий гол в ворота «Брайтона» забил Рияд Марез. Окончательный результат этого матча на 72-й минуте установил Илкай Гюндоган.
В параллельном матче «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Победу мерсисайдцам принес дубль Садио Мане.
Победа позволила «Ман Сити» набрать 98 очков и финишировать выше «Ливерпуля», который на одно очко отстал от конкурента.
Для «Манчестер Сити» это второе чемпионство подряд и шестое в истории.
АПЛ. 38-й тур
«Брайтон энд Хоу» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2).
Голы: Мюррей, 27 — Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 63, Гюндоган, 72«Брайтон»: Райан — Сальтор (Монтойя, 83), Даффи, Данк, Бернардо — Нокар, Кайал, Биссума, Джаханбакш (Локадия, 68) — Гросс — Мюррей (Андоне, 67)«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер (Данило, 87), Компани (Отаменди, 85), Ляпорт, Зинченко — Марез, Гюндоган, Д. Силва (де Брюйне, 77) — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг