«Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

в заключительном поединке английской Премьер-лиги сезона-2018/19 в гостях разгромилсо счетом 4:1 (2:1) и завоевал чемпионский титул.

«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона-2018/19 twitter.com/mancity 1000 Фрибет для всех Забрать!

На 27-й минуте счет в матче открыли хозяева благодаря усилием Гленна Мюррея, но уже в следующей атаке «горожане» счет сравняли. Отличился Серхио Агуэро.

На 38-й минуте встречи гостей вывел вперед Эмерик Ляпорт. В середине второго тайма третий гол в ворота «Брайтона» забил Рияд Марез. Окончательный результат этого матча на 72-й минуте установил Илкай Гюндоган.

В параллельном матче «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Победу мерсисайдцам принес дубль Садио Мане.

Победа позволила «Ман Сити» набрать 98 очков и финишировать выше «Ливерпуля», который на одно очко отстал от конкурента.

Для «Манчестер Сити» это второе чемпионство подряд и шестое в истории.