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    «Манчестер Сити» — чемпион Англии

    «Брайтон» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Сити Календарь АПЛ
    «Манчестер Сити» в заключительном поединке английской Премьер-лиги сезона-2018/19 в гостях разгромил «Брайтон» со счетом 4:1 (2:1) и завоевал чемпионский титул.

    «Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона-2018/19
    «Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона-2018/19

    На 27-й минуте счет в матче открыли хозяева благодаря усилием Гленна Мюррея, но уже в следующей атаке «горожане» счет сравняли. Отличился Серхио Агуэро.

    На 38-й минуте встречи гостей вывел вперед Эмерик Ляпорт. В середине второго тайма третий гол в ворота «Брайтона» забил Рияд Марез. Окончательный результат этого матча на 72-й минуте установил Илкай Гюндоган.

    В параллельном матче «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Победу мерсисайдцам принес дубль Садио Мане.

    Победа позволила «Ман Сити» набрать 98 очков и финишировать выше «Ливерпуля», который на одно очко отстал от конкурента.

    Для «Манчестер Сити» это второе чемпионство подряд и шестое в истории.

    АПЛ. 38-й тур
    «Брайтон энд Хоу» — «Манчестер Сити» — 1:4 (1:2).
    Голы: Мюррей, 27 — Агуэро, 28, Ляпорт, 38, Марез, 63, Гюндоган, 72«Брайтон»: Райан — Сальтор (Монтойя, 83), Даффи, Данк, Бернардо — Нокар, Кайал, Биссума, Джаханбакш (Локадия, 68) — Гросс — Мюррей (Андоне, 67)«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер (Данило, 87), Компани (Отаменди, 85), Ляпорт, Зинченко — Марез, Гюндоган, Д. Силва (де Брюйне, 77) — Б. Силва, Агуэро, Стерлинг
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