Примера. «Барселона» победила «Хетафе», «Реал» проиграл в Сан-Себастьяне

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В воскресенье, 12 мая, в испанской Примере прошли матчи 37-го тура.

«Барселона» — «Хетафе» 2:0

«Барселона» одержала победу над «Хетафе» в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 2:0.

На 39-й минуте Артуро Видаль вывел «сине-гранатовых» вперед. Окончательный результат на 89-й минуте установил Даконам Дьене, отметившись автоголом.

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«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры (86 очков), «Хетафе» выпал из топ-4, переместившись на пятую позицию (58 очков).

Примера. 37-й тур «Барселона» — «Хетафе» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 39 Видаль, 2:0 — 89, автогол Даконам«Барселона»: Силлессен, Альба, Умтити, Серджи Роберто, Пике, Ракитич (Аленья, 62), Видаль, Коутиньо (Абель Руис, 69), Бускетс, Малком (Нелсон Семеду, 78), Месси«Хетафе»: Сория, Кабрера, Оливера, Даконам, Фулькье (Сайс, 75), Максимович, Сибасаки (Портильо, 46), Арамбарри, Суарес, Анхель (Дуро, 86), МолинаПредупреждения: Фулькье (37), Оливера (52), Видаль (76), Даконам (90)

«Реал Сосьедад» — «Реал» 3:1

Мадридский «Реал» в гостях уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 1:3.

Гости из Мадриды забили первыми на 6-й минуте, когда передачу Карима Бензема в гол воплотил Браим Диас.

На 26-й минуте игрок хозяев Микель Мерино счет сравнял. На 57-й Хосеба Сальдуа вывел «Реал Сосьедад» вперед. А еще через десять минут точку в матче поставил Андер Барренечеа.

С 39-й минуты «Реал» играл в меньшинстве. За игру рукой в собственной штрафной с поля был удален Хесус Вальехо. Виллиан Жозе, исполняя пенальти, не смог переиграть Тибо Куртуа.

«Реал» занимает третье место в турнирной таблице (68 очков), а «Реал Сосьедад» — восьмое (50 очков).

Примера. 37-й тур «Реал Сосьедад» — «Реал» — 3:1 (1:1) Голы: 0:1 — 6 Браим Диас, 1:1 — 26 Мерино, 2:1 — 57 Сальдуа, 3:1 — 67 Барренечеа«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Муньос, Сальдуа (Янузай, 68), Льоренте, Пардо (Ильярраменди, 77), Мерино, Субельдия, Ойарсабаль, Барренечеа (Хуанми, 87), Виллиан Жозе«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Марсело, Вальехо, Начо, Кроос, Иско (Модрич, 56), Браим Диас (Васкес, 65), Каземиро, Асенсио (Винисиус Жуниор, 76), БенземаПредупреждения: Карвахаль (42), Субельдия (59), Каземиро (75)Удаление: Вальехо (39)

«Атлетик» — «Сельта» 3:1

Примера. 37-й тур «Атлетик» — «Сельта» — 3:1 (2:1) Голы: 1:0 — 16, пенальти Рауль Гарсия, 2:0 — 17 Рауль Гарсия, 3:0 — 40 Иньяки Уильямс, 3:1 — 89, пенальти Аспас«Атлетик»: Яго Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Ибаи Гомес (Кордоба, 76), Беньят, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Муниаин (Сусаета, 79), Иньяки Уильямс (Адурис, 82)«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Худт, Мальо, Браис Мендес, Йокушлу (Хосабед, 72), Лоботка (Бельтран, 86), Будебуз, Аспас, Макси Гомес (Буфаль, 63)Предупреждения: Будебуз (24), Араухо (36), Беньят (45), Муниаин (61), Худт (64), Капа (87), Адурис (89)

«Атлетико» — «Севилья» 1:1

Примера. 37-й тур «Атлетико» — «Севилья» — 1:1 (1:0) Голы: 1:0 — 30 Коке, 1:1 — 70 Сарабия«Атлетико»: Облак, Годин, Монтеро, Хуанфран, Филипе Луис, Сауль, Парти, Родри Эрнандес (Корреа, 57), Коке, Мората (Лемар, 78), Гризманн«Севилья»: Вацлик, Гомес, Ньяньон, Кьер (Алеиш Видаль, 46), Васкес, Навас, Меса (Рог, 76), Гоналон (Амаду, 36), Сарабия, Мунир, Бен-ЙеддерПредупреждения: Меса (58), Парти (68), Мората (72), Алеиш Видаль (75), Коке (81), Рог (86), Лемар (88), Навас (90), Сауль (90)

«Бетис» — «Уэска» 2:1

Примера. 37-й тур «Бетис» — «Уэска» — 2:1 (1:0) Голы: 1:0 — 22 Санчес, 1:1 — 55, пенальти Аньор, 2:1 — 90 Санчес«Бетис»: Роблес, Бартра, Фирпо, Феддаль, Герреро (Вильям Карвалью, 66), Каптум (Хесе, 77), Ло Чельсо, Санчес, Гуардадо (Лайнес, 90), Тельо, Морон«Уэска»: Йованович, Диегес, Пулидо, Эчейта, Галан, Гомес, Аньор (Ривера, 80), Мелеро (Мусто, 80), Феррейро (Луизинью, 90), Эррера, ГальегоПредупреждения: Эчейта (61), Диегес (64), Галан (64), Мелеро (70), Гуардадо (70), Феддаль (90), Луизинью (90), Санчес (90)Удаление: Пулидо (76)

«Валенсия» — «Алавес» 3:1

Примера. 37-й тур «Валенсия» — «Алавес» — 3:1 (2:1) Голы: 0:1 — 12 Химо Наварро, 1:1 — 29 Солер, 2:1 — 34 Санти Мина, 3:1 — 68 Гамейро«Валенсия»: Доменек, Габриэл, Гайя, Гарай, Пиччини, Солер, Гедеш, Парехо, Васс (Диакаби, 82), Санти Мина (Ферран Торрес, 83), Родриго (Гамейро, 65)«Алавес»: Пачеко, Химо Наварро, Дуарте, Лагуардиа, Агиррегабириа (Бастон, 65), Пина (Ману Гарсия, 75), Хони Родригес, Брашанац, Вигарай, Кальери, Ролан (Твумаси, 75)Предупреждения: Брашанац (17), Пина (35), Гарай (45), Габриэл (64), Бастон (72), Лагуардиа (89), Твумаси (90)

«Вильярреал» — «Эйбар» 1:0

Примера. 37-й тур «Вильярреал» — «Эйбар» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 59 Токо-Экамби«Вильярреал»: Фернандес, Коста, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Фунес Мори, Касорла (Хави Фуэго, 88), Чуквуэзе (Бакка, 90), Форнальс, Иборра, Токо-Экамби (Тригерос, 74), Морено«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Рамис, Паулу Оливейра (Мари, 70), Кукурелья, Альварес, Де Бласис, Леон (Шарлес, 59), Орельяна, Жордан, Энрик (Кике, 82)Предупреждения: Кукурелья (64), Марио Гаспар (76), Морено (90), Хосе Анхель (90), Бакка (90)

«Жирона» — «Леванте» 1:2

Примера. 37-й тур «Жирона» — «Леванте» — 1:2 (0:0) Голы: 1:0 — 60 Стуани, 1:1 — 62 Моралес, 1:2 — 86 Барди«Жирона»: Буну, Хуанпе, Муньеса, Алькала, Гранель, Фернандес (Порро, 84), Дуглас Луис (Мохика, 71), Понс, Порту, Стуани, Лосано (Сони, 71)«Леванте»: Фернандес, Тоньо (Педро Лопес, 4), Рубен Везу, Коке, Робер (Постиго, 20; Кабако, 79), Вукчевич, Кампанья, Моралес, Барди, Джейсон, МайоральПредупреждения: Джейсон (27), Дуглас Луис (48), Барди (49), Лосано (62), Кабако (90)

«Леганес» — «Эспаньол» 0:2

Примера. 37-й тур «Леганес» — «Эспаньол» — 0:2 (0:1) Голы: 0:1 — 35 Иглесиас, 0:2 — 71, пенальти Иглесиас«Леганес»: Лунин, Хуанфран, Сильва, Сиовас, Омеруо, Оскар Родригес (Хосе Арнаис, 71), Ресио (Эль-Жар, 81), Микель Весга, Бустинса, Эн-Несири, Брэйтуэйт (Каррильо, 76)«Эспаньол»: Лопес, Эрмосо (Дуарте, 79), Налдо, Росалес, Педроса, Дардер, Марк Рока, Санчес, Мелендо, У Лэй (Гарсия, 80), Иглесиас (Феррейра, 90)Предупреждения: Бустинса (29), Ресио (38), Феррейра (90), Эн-Несири (90)Удаление: Бустинса (45)

«Райо Вальекано» — «Вальядолид» 1:2