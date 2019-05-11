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    Гендиректор «Тамбова»: Долги? Это полная чушь, мы будем играть в Премьер-Лиге

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    Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал выход клуба в Российскую Премьер-Лигу.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Проделана большая работа, есть удовлетворение от выполненной задачи. Был проделан долгий путь. Теперь хочется для истории занять первое место, чтобы всё было совсем хорошо.

    Что касается слухов про долги, то это полная чушь. "Тамбов" будет играть в РПЛ в следующем сезоне, всё хорошо. Начнём в Саранске, но к концу августа, думаю, вернёмся домой, на наш стадион», — сказал Худяков изданию «Чемпионат».

    «Тамбов», набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. В воскресенье, 12 мая, команда Александра Григоряна на выезде встретится с «Химками». 0

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