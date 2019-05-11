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    Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

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    Нападающий Мохамед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле, сообщает официальный сайт «красных».

    Мохамед Салах
    Мохамед Салах

    В прошедшем месяце 26-летний египтянин провел за «Ливерпуль» шесть матчей, в которых забил пять голов.

    «Это был отличный месяц для всех нас, важные игры, и мы выиграли их все. Я очень рад этому. Теперь нас ждет последняя игра в сезоне, а также финал Лиги чемпионов, и это здорово. Это самое важное для нас», — сказал Салах.

    В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

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