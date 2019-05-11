Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Нападающийпризнан лучшим игрокомв апреле, сообщает официальный сайт «красных».

В прошедшем месяце 26-летний египтянин провел за «Ливерпуль» шесть матчей, в которых забил пять голов.

«Это был отличный месяц для всех нас, важные игры, и мы выиграли их все. Я очень рад этому. Теперь нас ждет последняя игра в сезоне, а также финал Лиги чемпионов, и это здорово. Это самое важное для нас», — сказал Салах.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

6⃣ games

5⃣ goals

... and THAT stunner against Chelsea. 😱 @MoSalah has been named @StanChart's Player of the Month after a brilliant April. 🙌 pic.twitter.com/cxhRzyE6wW — Liverpool FC (@LFC) 10 мая 2019 г.

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