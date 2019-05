Рондон признан лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне

Форвард «Ньюкасла»признан лучшим игроком команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

29-летний венесуэлец перешел в стан «сорок» прошлым летом на правах аренды из «Вест Бромвича».

В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 31 матч, забил 10 мячей и сделал семь результативных передач. Он поучаствовал в 47% голов команды в турнире.

Напомним, что в РПЛ Рондон выступал за «Рубин» (2012-14) и «Зенит» (2014-15).

«Ньюкасл» после 37 туров занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками.

🏆 PLAYER OF THE YEAR: @salorondon23 has been named Newcastle United’s official Player of the Year for the 2018/19 campaign!

Read more: https://t.co/nu3wG3o8sl #NUFC pic.twitter.com/TxtiO4zso2