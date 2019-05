Защитник «Челси»продлил контракт с лондонским клубом.

Новое соглашение с 32-летним защитником рассчитано до конца сезона-2020/21.

Луис выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего уехал во французский «Пари Сен-Жермен». В 2016 году бразилец вернулся в английский клуб.

В составе «синих» защитник провел 246 официальных матчей, в которых забил 18 мячей.

.@DavidLuiz_4: ‘I’m so happy to be here. I love this club.’ 💙 pic.twitter.com/CPTbbWcyTX