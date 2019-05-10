Чех: Я мечтал выйти в финал с «Арсеналом», и эта мечта сбылась

Вратарь «Арсенала»прокомментировал выход в финал Лиги Европы после победы над(4:2).

«Мне все равно, с кем играть [в финале]. Мой опыт и знания, как готовиться к решающим матчам, помогут мне компенсировать нехватку игровой практики.

Нужно быть готовым всегда. Это важно. Мне понравилось, как мы забили четвертый мяч. В этот момент я подумал: "Мы — в финале!"

Случаются такие моменты, когда ты приходишь домой после хорошего матча и начинаешь размышлять, стоит ли продолжать.

Я предпочту уйти на два года раньше того срока, когда сдуюсь окончательно, чем на один год позже. Я мечтал выйти в финал с "Арсеналом", и эта мечта сбылась.

Нужно проявить смелость, хладнокровие и показать лучшую игру [в финале]. Каждый раунд я проходил с мыслями о том, что это может быть мой последний матч. Рад, что последним станет финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0