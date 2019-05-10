Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам недели в Лиге Европы.

В число претендентов вошли: нападающие «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Ляказетт, а также игроки «Челси» Рубен Лофтус-Чик и Кепа Аррисабалага.

Хет-трик Обамеянга и гол Ляказетта помогли «Арсеналу» обыграть в гостях «Валенсию» (4:2), а мяч Лофтус-Чика и три сэйва Аррисабалаги позволили «Челси» пройти «Айнтрахт» (1:1, по пен. — 4:3).

Финал Лиги Европы состоится на Олимпийском стадионе в Баку. Игра, в котором встретятся «Арсенал» и «Челси», пройдет 29 мая. 0