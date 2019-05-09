Марселино: Матч на «Энфилде» показал, что нет ничего невозможного

Главный тренер «Валенсии»прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между(4:0).

«Тот матч показал, что нет ничего невозможного. Это урок, который говорит нам о том, что у нас появится шанс пробиться в финал, если мы сыграем на максимуме своих возможностей.

Мы продолжаем верить в свой успех», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Валенсия» в четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы на своем поле сыграет против «Арсенала».

Первый матч, который прошел в Лондоне завершился победой английской команды (3:1). 0