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    Марселино: Матч на «Энфилде» показал, что нет ничего невозможного

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    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал результат ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной» (4:0).

    Марселино Гарсия Тораль
    Марселино Гарсия Тораль

    «Тот матч показал, что нет ничего невозможного. Это урок, который говорит нам о том, что у нас появится шанс пробиться в финал, если мы сыграем на максимуме своих возможностей.

    Мы продолжаем верить в свой успех», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

    Напомним, что «Валенсия» в четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы на своем поле сыграет против «Арсенала».

    Первый матч, который прошел в Лондоне завершился победой английской команды (3:1). 0

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