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    УЕФА планирует изменить групповой этап Лиги чемпионов

    Лига чемпионов УЕФА Календарь Лиги чемпионов
    УЕФА может изменить формат проведения Лиги чемпионов, сообщает AFP.

    ЛЧ ждут изменения
    ЛЧ ждут изменения

    По информации издания, речь идет о новом формате группового турнира: четыре группы по восемь команд. Таким образом, количество участников останется прежним — 32.

    Кроме того, пятерка лучших команд из каждой группы будет автоматически квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что окончательное решение еще не принято:

    «Несмотря на все рассуждения в прессе, мы пока не приняли решение. Пока это лишь идеи и мнения». 0

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