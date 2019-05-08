УЕФА планирует изменить групповой этап Лиги чемпионов

ЛЧ ждут изменения
uefa.com
По информации издания, речь идет о новом формате группового турнира: четыре группы по восемь команд. Таким образом, количество участников останется прежним — 32.
Кроме того, пятерка лучших команд из каждой группы будет автоматически квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что окончательное решение еще не принято:
«Несмотря на все рассуждения в прессе, мы пока не приняли решение. Пока это лишь идеи и мнения». 0