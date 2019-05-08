УЕФА планирует изменить групповой этап Лиги чемпионов

может изменить формат проведения, сообщает AFP.

ЛЧ ждут изменения uefa.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

По информации издания, речь идет о новом формате группового турнира: четыре группы по восемь команд. Таким образом, количество участников останется прежним — 32.

Кроме того, пятерка лучших команд из каждой группы будет автоматически квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что окончательное решение еще не принято:

«Несмотря на все рассуждения в прессе, мы пока не приняли решение. Пока это лишь идеи и мнения». 0