Триппьер: В «Тоттенхэме» все верят в общую победу над «Аяксом»

Защитник «Тоттенхэма»высказал мнение о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против

В первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты амстердамского клуба (1:0).

«В нашей команде все верят в общую победу над "Аяксом". Терять нам нечего, и мы постараемся забить в Амстердаме как можно больше мячей.

Мы уступаем лишь со счетом 0:1. Да, "Аякс" забил на выезде. Но давайте вспомним наш гостевой поединок с "Манчестер Сити" в четвертьфинале.

У нас был чудесный настрой, мы показали бойцовский характер и забили три мяча. Не вижу причин, почему мы не можем сыграть так снова.

Очень важно выйти на поле без тени страха. Да, играть в Амстердаме сложно любой команде, я там уже выходил на газон. Но мы верим в себя, верим, что можем забить там больше одного гола.

В выездном матче с "Сити" вся наша команда пахала от первой до последней минуты. Уверен, если сыграем так же в среду, все у нас будет хорошо.

В Лиге чемпионов гостевые голы очень важны, и мы верим, что можем забивать их везде. Сделаем все возможное для выхода в финал», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0