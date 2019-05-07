Хавбек «Севильи» может перебраться в «Интер»

Полузащитникможет перебраться в чемпионат Италии в летнее межсезонье, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, к 26-летнему хавбеку проявляет интерес «Интер». Сообщается, что миланский клуб планирует заплатить «нервионцам» отступные за полузащитника в размере 18 миллионов евро. Миланский клуб готов предложить испанскому футболисту четырехлетний контракт и зарплату три миллиона евро ежегодно.

Также «Валенсия» заинтересована в услугах Сарабии и даже провела переговоры с его агентом.

В текущем сезоне испанец принял участие в 51 матче андалусийцев, в которых отметился 22 голами и 17 ассистами. 0