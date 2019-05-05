«Арсенал» — «Брайтон»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе лондонцев на 9-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший пенальти.
У гостей единственный мяч забил на 61-й минуте Гленн Маррей — также с «точки».
«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков. «Брайтон» с 36 баллами идет на 17-й позиции.
В заключительном туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Бернли», а «Брайтон» примет «Манчестер Сити».
АПЛ. 37-й тур
«Арсенал» — «Брайтон» — 1:1 (1:0)
Голы: Обамеянг, 9 — с пенальти (1:0). Маррей, 61 — с пенальти (1:1)«Арсенал»: Лено, Лихтштайнер (Колашинац, 77), Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Езил, Мхитарян (Гендузи, 77), Джака (Ивоби, 77), Торрейра, Ляказетт, Обамеянг«Брайтон»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бернарду, Гросс (Каяль, 90+2), Стивенс, Марч, Биссума, Маррей (Андоне, 78), Джаханбахш (Кноккарт, 46)Предупреждения: Папастатопулос, 14. Гросс, 45+2. Джака, 60. Данк, 63. Лихтштайнер, 64. Гендузи, 83. Мустафи, 84