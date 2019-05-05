«Арсенал» — «Брайтон»: счет матча 1:1, обзор голов

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

В составе лондонцев на 9-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший пенальти.

У гостей единственный мяч забил на 61-й минуте Гленн Маррей — также с «точки».

«Арсенал» остался на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 67 очков. «Брайтон» с 36 баллами идет на 17-й позиции.

В заключительном туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Бернли», а «Брайтон» примет «Манчестер Сити».