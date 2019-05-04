«Лион» — «Лилль»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Франции

В воскресенье 5 маябудет бороться за 2 место в Лиге 1 с клубомв рамках 35 тура. Это противостояние пройдет на газоне стадиона «Парк Олимпик Лион». Известный французский арбитр Клеман Тюрпен будет судить матч. Время начала поединка 22:00 по московскому времени.

У «Лиона» появилась замечательная возможность догнать «Лилль» в турнирной таблице и приблизиться ко второй строчке. В случае победы «олимпийцы» сократят разрыв до 3 пунктов, но на данный момент дистанция между командами составляет 6 баллов.

Дополнительной «злости» хозяевам может добавить тот факт, что они проигрывали гостям в последних двух встречах на родной арене.

«Лилль» не намерен отдавать серебро, поэтому команда постарается продлить беспроигрышную серию на «Парк Олимпик Лион», которая составляет 3 поединка. В чемпионате клуб не проигрывает уже 5 матчей подряд — 3 победы и 2 ничьи. За 3 последних тура «доги» одержали две крупные победы со счетом 5:0 и 5:1. Так что к этой игре гости подходят в хорошей форме.

Календарь и таблица Лиги 1

Несмотря на то, что «Лилль» имеет хорошие показатели в выступлениях против «Лиона», коэффициент на победу этого клуба более высокий — 4.69 против 1.68.

Последить за развитием событий в этом поединке можно будет в прямом эфире телеканала Матч Футбол и на сайте LiveCup.Run. 0