«Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

потерпел поражение отв выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 1:0.

За две минуты до конца первого тайма «шпоры» остались в меньшинстве — красную карточку получил Сон Хын Мин.

После перерыва на поле появился Хуан Маркос Фойт, но и он подвел лондонцев, получив красную карточку уже на 48-й минуте.

Долгое время «Тоттенхэм» успешно оборонялся, но на первой компенсированной минуте к первому тайму не уследил за Натаном Аке, который забил ударом головой после навеса с углового.

АПЛ. 37-й тур «Борнмут» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0) Гол: 1:0 — 90+1 Аке«Борнмут»: Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын МинПредупреждения: Дайер (11), Алдервейрелд (23), Сиссоко (40), Лерма (90+3), Ваньяма (90+3), Алли (90+3)Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48)

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место (70 очков), а «Борнмут» — 12-е (45 очков). 0