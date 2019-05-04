ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Зенита»РПЛ. «Спартак» выиграл у «Урала», «Зенит» сыграет в Грозном, «Локомотив» будет гостить в Туле
  • 16:23
    • «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»
  • 15:54
    • Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
  • 15:30
    • Полузащитник «Спартака» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»
  • 15:20
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Нижним Новгородом»
  • 15:02
    • «Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»

    «Борнмут» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Тоттенхэм Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

    Сон Хын Мин получил красную карточку
    Сон Хын Мин получил красную карточку

    Встреча, которая прошла на стадионе «Виталити», завершилась со счетом 1:0.

    За две минуты до конца первого тайма «шпоры» остались в меньшинстве — красную карточку получил Сон Хын Мин.

    После перерыва на поле появился Хуан Маркос Фойт, но и он подвел лондонцев, получив красную карточку уже на 48-й минуте.

    Долгое время «Тоттенхэм» успешно оборонялся, но на первой компенсированной минуте к первому тайму не уследил за Натаном Аке, который забил ударом головой после навеса с углового.

    АПЛ. 37-й тур
    «Борнмут» — «Тоттенхэм» — 1:0 (0:0)
    Гол: 1:0 — 90+1 Аке«Борнмут»: Трэверс, Симпсон, Смит, Клайн, Аке, Айб (Муссе, 76), Фрэйзер, Кинг, Лерма, Кук, Уилсон«Тоттенхэм»: Льорис, Роуз, Триппьер, Санчес, Алдервейрелд (Фойт, 46), Дайер (Ваньяма, 46), Сиссоко (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Лукас Моура, Сон Хын МинПредупреждения: Дайер (11), Алдервейрелд (23), Сиссоко (40), Лерма (90+3), Ваньяма (90+3), Алли (90+3)Удаления: Сон Хын Мин (43), Фойт (48)

    В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает третье место (70 очков), а «Борнмут» — 12-е (45 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Взлет Ливерпуля: город, который не сдается
  • Вчера в 01:02
    •
  • Прогноз
  • «Вест Хэм» — «Саутгемптон»
  • 1.65
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется лишним в борьбе за Лигу чемпионов?
  • «Боруссия» М — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Бавария» приблизит свое чемпионство и отправит «96» во вторую Бундеслигу
  • «Бавария» — «Ганновер». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Оформит ли «Зенит» чемпионство в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Взлет Ливерпуля: город, который не сдается«Ливерпуль» пытается завоевать свой первый титул за почти 30 лет. Что это значит для города? Большой экскурс в историю Вчера в 01:020
  • 12:24
    • «Витязь» назвал имя нового главного тренера
  • 11:00
    • «Рома» ведет переговоры с Моуринью
  • 16:07
    • «Леванте» разгромил «Райо Вальекано»
    «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях у «Борнмута», «Ньюкасл» примет «Ливерпуль», «Челси» сыграет с «Уотфордом»Подробности матчей 37-го тура английской Премьер-лиги 00:100
  • Экспресс дня

  • Приблизит ли «Зенит» в Грозном победу в РПЛ?
  • 5.21
    •
  • 15:57
    • «Ростов» — «Краснодар»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата России
  • 15:38
    • Азмун и Дриусси — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»
  • 15:29
    • «Байер» — «Айнтрахт»: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии
    Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Ляказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионовДва форварда принесли «канонирам» домашнюю победу над «Валенсией» в Лиге Европы Вчера в 11:570
  • 14:00
    • «Томь» прервала свою серию без побед
  • 12:56
    • Зе Луиш и Фернандо — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
  • 12:38
    • Лахиялов: «Ахмат» традиционно силен дома и сделает все для успешного результата
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие