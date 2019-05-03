«Енисей» — «Анжи»: счет матча 3:1, обзор голов

В поединке 27-го тура российской Премьер-лигипринимал махачкалинский

Встреча, которая прошла в Красноярске на стадионе «Центральный», завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:1).

Гости открыли счет в первом тайме после гола Павла Долгова, отличившийся на 35-й минуте после передачи Павла Калошина.

«Анжи» при счете 1:0 потерял одного игрока — с поля за две карточки был удален Роланд Гиголаев.

На 63-й минуте Александр Соболев сравнял счет, а через три минуты после передачи Александра Кутьина он оформил дубль. Финальную точку в игре поставил Фегор Огуде.

«Енисей» набрал 19 очков, но остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. «Анжи» с 20 баллами расположился на 15-й позиции.