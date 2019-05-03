Раньери обвинил «Лацио» в сдаче игры

Специалист сделал это заявление на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем матче «Аталанта» — «Лацио».
Корреспондент спросил, верит ли тренер, что «орлы» могут нарочно проиграть сопернику, чтобы усложнить борьбу «Ромы» за четвертое место.
Раньери ответил вопросом на вопрос: «Также как "Лацио" лег под "Интер" в 2010?»
Напомним, что в том сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, опередив «Рому» на два очка.
В Федерации футбола Италии (FIGC) заинтересовались словами Раньери. Прокурор FIGC Джузеппе Пекораро запросил запись с конференции, сообщает Football Italia.
Представитель «Лацио» Артуро Диаконале прокомментировал обвинения в адрес своего клуба.
«Думаем, итальянская лига должна расследовать слова Раньери. Это серьезное заявление. Есть разница между комментарием болельщика и специалиста.
Фанат может говорить все, что заблагорассудится, но специалист должен нести ответственность за сказанное.
Раньери должен предоставить доказательства, иначе это будет оскорбление. "Лацио" не заслуживает такого отношения», — заявил он.
За четыре тура до конца «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей четвертой «Аталанты» на одно очко. 0