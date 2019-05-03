Раньери обвинил «Лацио» в сдаче игры

Главный тренер «Ромы»заявил, что матч чемпионата Италии-2009/10(0:2) мог носить договорной характер.

Специалист сделал это заявление на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о предстоящем матче «Аталанта» — «Лацио».

Корреспондент спросил, верит ли тренер, что «орлы» могут нарочно проиграть сопернику, чтобы усложнить борьбу «Ромы» за четвертое место.

Раньери ответил вопросом на вопрос: «Также как "Лацио" лег под "Интер" в 2010?»

Напомним, что в том сезоне «Интер» стал чемпионом Италии, опередив «Рому» на два очка.

В Федерации футбола Италии (FIGC) заинтересовались словами Раньери. Прокурор FIGC Джузеппе Пекораро запросил запись с конференции, сообщает Football Italia.

Представитель «Лацио» Артуро Диаконале прокомментировал обвинения в адрес своего клуба.

«Думаем, итальянская лига должна расследовать слова Раньери. Это серьезное заявление. Есть разница между комментарием болельщика и специалиста.

Фанат может говорить все, что заблагорассудится, но специалист должен нести ответственность за сказанное.

Раньери должен предоставить доказательства, иначе это будет оскорбление. "Лацио" не заслуживает такого отношения», — заявил он.

За четыре тура до конца «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая от идущей четвертой «Аталанты» на одно очко. 0