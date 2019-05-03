Мбаппе получил трехматчевую дисквалификацию

Нападающийполучил трехматчевую дисквалификацию за удаление в финале Кубка Франции, сообщает издание L'Equipe.

Мбаппе заработал красную карточку в конце овертайма в матче с «Ренном» (2:2, 5:6 по пенальти) за грубый фол на защитнике Дамьене да Сильве.

20-летний француз уже пропустил игру с «Монпелье» (2:3). Таким образом, он останется вне игре в следующих двух матчах с «Ниццей» (4 мая) и «Анже» (11 мая).

Кроме того дисциплинарная комиссия открыла дело против другого форварда ПСЖ Неймара. По окончании матча с «Ренном» он ударил одного из болельщиков на трибуне.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 41 матч в составе парижан, в которых забил 36 голов и сделал 17 результативных передач. 0