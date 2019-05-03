«Барселона» сыграет с «Сельтой» резервным составом

Многие основные игрокине примут участие в матче 36-го тура Примеры против, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, тренерский штаб «блауграны» решил предоставить отдых ключевым футболистам в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Первая встреча между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершилась разгромной победой испанской команды (3:0). Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдет 7 мая.

Напомним, ранее «Барселона» обеспечила себе золотые медали чемпионата Испании, а «Сельта» располагается на пятнадцатой позиции, набрав 37 очков.

Матч «Сельта» — «Барселона» состоится в субботу, 4 мая, в 21:45 по московскому времени. 0