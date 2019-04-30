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    Мане: Атмосфера «Камп Ноу» будет служить для нас мотивацией

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    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане высказал мнение о предстоящем гостевом матче с «Барселоной» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Садьо Мане
    Садьо Мане

    «Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд мира. Я сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.

    Все мы очень рады, что Фирмино вернулся в обойму, поскольку это очень важный для команды футболист.

    Коутиньо — это отличный, восхитительный футболист. Я даже немного завидовал, что он ушел в "Барселону". Он все еще молод и может прибавить, так как является большим трудягой.

    Роналдиньо был моим кумиром. Я обожал смотреть, как он играет. Если честно, люблю его до сих пор. Если бы только у меня могла быть его улыбка.

    "Камп Ноу" — это восхитительный стадион. Я с детства смотрел матчи "Барселоны".

    Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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