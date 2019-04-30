Мане: Атмосфера «Камп Ноу» будет служить для нас мотивацией

Нападающий «Ливерпуля»высказал мнение о предстоящем гостевом матче св 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Для всех игроков было невероятно здорово сыграть в прошлогоднем финале и встретиться с одной из сильнейших команд мира. Я сделаю все, чтобы помочь команде добиться нужного результата.

Все мы очень рады, что Фирмино вернулся в обойму, поскольку это очень важный для команды футболист.

Коутиньо — это отличный, восхитительный футболист. Я даже немного завидовал, что он ушел в "Барселону". Он все еще молод и может прибавить, так как является большим трудягой.

Роналдиньо был моим кумиром. Я обожал смотреть, как он играет. Если честно, люблю его до сих пор. Если бы только у меня могла быть его улыбка.

"Камп Ноу" — это восхитительный стадион. Я с детства смотрел матчи "Барселоны".

Все мы любим футбол, и будет здорово сыграть на этом стадионе, однако это будет служить для нас не давлением, а дополнительным источником мотивации», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0