«Оренбург» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/pfc_arsenal
На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш.
Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до девяти матчей.
Тульский клуб временно обошел в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и поднялся на пятое место. «Оренбург» в таблице поднялся на седьмую строчку, его отставание от «Арсенала» и «Спартака» составляет 3 очка.
РПЛ. 26-й тур
«Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:0)
Голы: Джорджевич, 62 (0:1). Рикарду Алвеш, 78 (1:1)«Оренбург»: Довбня, Малых, Шахов, Афонин, С.Козлов (Чуканов, 85), Терехов, Сутормин, Мишкич, Маляров, Деспотович, Галаджан (Рикарду Алвеш, 69)«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Бакаев, Кадири, Берхамов (Кангва, 74), Горбатенко, Мирзов, ДжорджевичПредупреждения: Афонин, 15. Маляров, 22. Кадири, 41. Рикарду Алвеш, 80. Мирзов, 88. Григалава, 90+1