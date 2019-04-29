«Оренбург» — «Арсенал» Тула: счет матча 1:1, обзор голов

сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата России — 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/pfc_arsenal 5000 Бонус за регистрацию Играть!

На 62-й минуте счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич. Ответный гол был забит через 16 минут — его автором стал полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш.

Таким образом, тульский «Арсенал» продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до девяти матчей.

Тульский клуб временно обошел в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и поднялся на пятое место. «Оренбург» в таблице поднялся на седьмую строчку, его отставание от «Арсенала» и «Спартака» составляет 3 очка.