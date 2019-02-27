Иско не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Барселоной» в Кубке Испании

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил список из 20 футболистов, вошедших в заявку команды на ответный матч с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании.

Места в заявке на нашлось полузащитнику Иско, у которого натянутые отношения с главным тренером Сантьяго Солари.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Даниель Себальос.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

В заявке «Барселоны» оказались Луис Суарес и Артур Рамос, чье участие в матче оставалось под вопросом из-за проблем со здоровьем.

Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити.

Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.

Встреча «Реал» — «Барселона» состоится 27 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. 0