ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан РоджерсПеремены в «Лестере». Экс-наставник «Ливерпуля» и игрок из непобедимого «Арсенала»
  • 17:36
    • Бейл избежал дисквалификации за неприличный жест
  • 17:21
    • Сундбю завоевал золото ЧМ в гонке на 15 км, Бессмертных — второй
  • 16:29
    • Полиция задержала пятерых спортсменов на ЧМ в Зеефельде
  • 16:19
    • «Спартак» удалил оскорбительную для болельщиков статью со своего сайта
  • 16:04
    • Медведева все-таки выступит на ЧМ по фигурному катанию в Сайтаме
    Все новости спорта

    Иско не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Барселоной» в Кубке Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Барселона
    Мадридский «Реал» на своем официальном сайте огласил список из 20 футболистов, вошедших в заявку команды на ответный матч с «Барселоной» в рамках полуфинала Кубка Испании.

    Иско
    Иско
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Места в заявке на нашлось полузащитнику Иско, у которого натянутые отношения с главным тренером Сантьяго Солари.

    Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

    Вратари: Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лука Зидан.

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон.

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Марко Асенсио, Даниель Себальос.

    Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бейл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.

    В заявке «Барселоны» оказались Луис Суарес и Артур Рамос, чье участие в матче оставалось под вопросом из-за проблем со здоровьем.

    Полностью заявка «Барселоны» выглядит следующим образом:

    Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья.

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Юмтити.

    Полузащитники: Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Серхио Бускетс, Малком, Серхи Роберто, Усман Дембеле, Карлос Аленья, Артуро Видаль.

    Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.

    Встреча «Реал» — «Барселона» состоится 27 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Усложнят ли жизнь Халку Феллаини и Хамшик?
  • 06:25
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Барселона»
  • 4.20
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» и «Салават Юлаев» могут сыграть более открыто во втором матче
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Локомотив» снова обыграет «Сочи»
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Йокериту» по силам взять реванш у «Динамо Москва»
  • «Йокерит» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Сульшер привил «МЮ» характер«Ман Юнайтед» не проиграл «Ливерпулю», столкнувшись с непредвиденными трудностями Вчера в 14:430
  • 13:19
    • Еще один игрок «МанСити» выбыл на две недели
  • 13:07
    • Назван состав женской сборной России по лыжным гонкам на эстафету на ЧМ
  • 09:26
    • «Торонто» разгромил «Бостон», «Орландо» уступил «Нью-Йорку»
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Арсенал» примет «Борнмут», «Тоттенхэм» в гостях у «Челси»Обзор матчей 28-го тура английской Премьер-лиги 01:410
  • Экспресс дня

  • «Ливерпуль» удержит лидерство в АПЛ
  • 3.57
    •
  • 17:48
    • Вылегжанин намерен завершить карьеру после этапа Кубка мира в Осло
  • 17:09
    • Джанаев перешел в польский клуб
  • 16:55
    • Эрнандес и Вернер могут перейти в «Баварию»
    Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева Прочие Федерация испугалась выбора между Медведевой и ТуктамышевойРеакция спортивных СМИ на скандальную ситуацию с заявкой России на ЧМ по фигурному катанию Вчера в 19:460
  • 08:04
    • «Спартак» планирует летом продать одного из форвардов
  • 16:44
    • Иско не попал в заявку «Реала» на ответный матч с «Барселоной» в Кубке Испании
  • 12:00
    • Срна может вернуться в сборную Хорватии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие