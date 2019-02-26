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    В Швеции болельщики сорвали матч

    УЕФА Между тем Болельщики Происшествия
    Болельщики сорвали матч Кубка Швеции «Гетеборг» — ГАИС, устроив масштабное пиротехническое шоу.

    В Швеции болельщики сорвали матч
    В Швеции болельщики сорвали матч
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    Как сообщает Aftonbladet, у голкипера ГАИСа Марко Юханссона возникли проблемы со слухом из-за взрывов.

    В начале второго тайма болельщики «Гетеборга» начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру, и футболисты покинул поле.

    Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был 0:0.

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