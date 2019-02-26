В Швеции болельщики сорвали матч
nyablavitt.se
Как сообщает Aftonbladet, у голкипера ГАИСа Марко Юханссона возникли проблемы со слухом из-за взрывов.
В начале второго тайма болельщики «Гетеборга» начали жечь пиротехнику и стадион заволокло дымом. Судья прервал игру, и футболисты покинул поле.
Затем было принято решение, что матч будет доигран во вторник. К моменту остановки дерби Гетеборга счет был 0:0.
Fyrverkerier från Blåvittklacken. #ifkgbg pic.twitter.com/wmrdvk4oIG— David Vukovic (@DaVukovic) 25 февраля 2019 г.