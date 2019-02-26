Агент: Марсело перейдет в «Ювентус»

ищет замену, так как бразильский защитник планирует перейти в

Об этом сообщил агент защитника «Аякса» Николаса Тальяфико Рикардо Шлиепер. Подписание Тальяфико является одним из вариантов, которые рассматривает «Реал».

«Говорят, что Тальяфико включен в шорт-лист "Реала", так как Марсело перейдет в "Ювентус". Но со мной пока никто не связывался», — отметил агент, слова которого приводит Football Italia.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Марсело попросил у руководства «Реала» трансфера в «Ювентус».

Контракт футболиста с «королевским клубом» истекает 30 июня 2022 года. 0