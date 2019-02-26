Агент: Марсело перейдет в «Ювентус»

Марсело
goal.com
Об этом сообщил агент защитника «Аякса» Николаса Тальяфико Рикардо Шлиепер. Подписание Тальяфико является одним из вариантов, которые рассматривает «Реал».
«Говорят, что Тальяфико включен в шорт-лист "Реала", так как Марсело перейдет в "Ювентус". Но со мной пока никто не связывался», — отметил агент, слова которого приводит Football Italia.
Ранее СМИ сообщали о том, что у Марсело попросил у руководства «Реала» трансфера в «Ювентус».
Контракт футболиста с «королевским клубом» истекает 30 июня 2022 года. 0