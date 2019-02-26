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    Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции завершил карьеру

    Футбол Англии Арсенал Сборная Франции Футбол Франции Марсель
    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Абу Диаби принял решение о завершении карьеры футболиста в возрасте 32 лет.

    Абу Диаби
    Абу Диаби
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    «Я завершаю профессиональную карьеру. В последнее время мне было трудно вернуться на поле из-за череды травм. Я решил закончить с футболом, потому что тело уже не справляется», — приводит слова игрока RMC Sport 1.

    В последний раз хавбек выходил на поле в августе 2016 года, играя за «Марсель». За карьеру Диаби получил более 20 травм.

    Большую часть игровой карьеры Диаби провел в «Арсенале», выступая в составе «канониров» в 2006-2015 годах, где дважды выиграл Кубок Англии. Также он сыграл 16 встреч за сборную Франции. 0

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