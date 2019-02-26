Экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции завершил карьеру

Абу Диаби
standard.co.uk
«Я завершаю профессиональную карьеру. В последнее время мне было трудно вернуться на поле из-за череды травм. Я решил закончить с футболом, потому что тело уже не справляется», — приводит слова игрока RMC Sport 1.
В последний раз хавбек выходил на поле в августе 2016 года, играя за «Марсель». За карьеру Диаби получил более 20 травм.
Большую часть игровой карьеры Диаби провел в «Арсенале», выступая в составе «канониров» в 2006-2015 годах, где дважды выиграл Кубок Англии. Также он сыграл 16 встреч за сборную Франции. 0