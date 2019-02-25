Кепа: Просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей

Голкиперпрокомментировал свое поведение во время финала Кубка лиги с(0:0, 3:4 пен).

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«Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее.

Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча. У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей.

Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет», — цитирует Кепу Associated Press.

Напомним, испанский голкипер перед серией пенальти отказался уходить на замену и повздорил с тренером Маурицио Сарри. 0