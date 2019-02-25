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    Кепа: Просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей

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    Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал свое поведение во время финала Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен).

    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    «Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы до конца сражались с отличной командой и продолжим работать, чтобы стать сильнее.

    Я бы хотел прояснить некоторые моменты из сегодняшнего матча. Я сожалею о том, каким получилось окончание матча. У меня никогда не было намерений ослушаться тренера, его решений. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке игры за трофей.

    Тренер подумал, что я не могу продолжать играть, а я демонстрировал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Та картинка, которая в итоге сложилась, не входила в мои намерения. Я всецело уважаю тренера и его авторитет», — цитирует Кепу Associated Press.

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