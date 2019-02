Вратарь «Челси» отказался уходить на замену и повздорил с Сарри

У вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги произошел конфликт с главным тренером команды Маурицио Сарри во время финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 по пенальти)

Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Второй вратарь «МанСити» Вилли Кабальеро подготовился к выходу на поле.

Судьи объявили замену, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр матча Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. Итальянец долго о чем-то спорил, но в итоге Аррисабалага остался на поле.

Сарри взял со скамейки куртку, пнул бутылку и направился к туннелю в подтрибунное помещение, но в итоге передумал и вернулся.

Во время паузы перед серией пенальти итальянский специалист на повышенных тонах общался с испанским защитником Сесаром Аспиликуэтой, а Антонио Рюдигер сдерживал тренера.

😳 — Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! 😡 pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk