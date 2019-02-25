Жардим: «Монако» обязан был обыгрывать «Лион»

Главный тренер «Монако»— о победе над «Лионом» (2:0) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Леонарду Жардим sportsgrape.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

«Мы обязаны были победить. Команда в такой ситуации, когда необходимо просто набирать очки. Этот матч получился качественным в нашем исполнении, увидел много положительного в игре.

Второй тайм прошел под нашим контролем. "Лион" имел возможность забить, но и у нас были моменты. Нам необходимо продолжать в том же духе. Цель "Монако" — быть в числе лучших команд Франции», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

После этой встречи команда Леонарду Жардима набрала 25 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. 0